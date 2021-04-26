Власти придумали еще один побор с водителей 10 26.04.2021, 17:23

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Фото: onliner.by

С июля в Беларуси введут обязательную платную дезинфекцию транспорта на границе.

Лукашенко подписал указ № 162 о проведении с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» эксперимента по обязательной дезинфекции транспортных средств, сообщает tut.by.

— Обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта будет определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия, — рассказали в пресс-службе диктатора.

При проведении эксперимента платная услуга по дезинфекции будет оказываться ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем транспортного средства в пункте пропуска при въезде в Беларусь. При отсутствии контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не сможет въехать в страну.

Подготовку и проведение эксперимента поручено организовать совмину. До 1 ноября планируется проанализировать результаты и внести предложения о введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.

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