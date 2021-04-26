закрыть
26 апреля 2021, понедельник, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти придумали еще один побор с водителей

10
  • 26.04.2021, 17:23
  • 7,022
Власти придумали еще один побор с водителей
Фото: onliner.by

С июля в Беларуси введут обязательную платную дезинфекцию транспорта на границе.

Лукашенко подписал указ № 162 о проведении с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» эксперимента по обязательной дезинфекции транспортных средств, сообщает tut.by.

— Обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта будет определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия, — рассказали в пресс-службе диктатора.

При проведении эксперимента платная услуга по дезинфекции будет оказываться ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем транспортного средства в пункте пропуска при въезде в Беларусь. При отсутствии контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не сможет въехать в страну.

Подготовку и проведение эксперимента поручено организовать совмину. До 1 ноября планируется проанализировать результаты и внести предложения о введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович