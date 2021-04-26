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Испанский инженер сделал для 96-летней бабушки ретро-устройство, чтобы ей было легче общаться в Telegram

  • 26.04.2021, 17:28
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Испанский инженер сделал для 96-летней бабушки ретро-устройство, чтобы ей было легче общаться в Telegram

Пенсионерке сложно со смартфонами, но теперь у нее есть аналоговый мессенджер.

Испанец Мануэль Лусио Далло, работающий старшим инженером в фирме Plastic SCM, рассказал в твиттере о Yayagram – DYI-устройстве, которое должно помочь пожилым людям общаться с детьми и внуками в мессенджерах без умения пользоваться смартфоном. Далло сделал его для своей 96-летней бабушки, у которой возникли трудности с освоением телеграма, пишет сайт tjournal.ru.

Название Yayagram состоит из двух частей: Yaya (бабушка по-кастильски) и Telegram. По словам Далло, бабушка живёт отдельно от многих детей и внуков, а пандемия ещё больше усложняет общение. Женщина не могла привыкнуть к смартфону, а регулярные звонки семья не могла проводить из-за её проблем со слухом.

Тогда Далло, один из немногих внуков, кто остался жить в том же городе, и придумал устройство. Оно выполнено в ретро-стиле: все элементы «интерфейса» инженер намеренно сделал аналоговыми, чтобы бабушке было легче. Работает это так: чтобы отправить сообщение, она физически перетыкает кабель, выбирая адресата, нажимает на кнопку и записывает войс на микрофон. Оно отправляется как обычное голосовое сообщение.

На Yayagram можно отправить текстовое сообщение. В таком случае оно автоматически распечатывается с помощью встроенного принтера. Так женщина может физически взять сообщение в руки и прочитать, словно телеграму. Устройство работает на Raspberry Pi 4, а код написан на Python. По словам Далло, его бабушка очень довольна изобретением и активно им пользуется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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