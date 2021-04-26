Герасименя: Помните, что нас много, мы вместе и это наша страна 2 26.04.2021, 17:33

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Александра Герасименя

Известная спортсменка объявила 1 мая Единым днем свободного спорта.

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, известная пловчиха Александра Герасименя объявила 1 мая Единым днем свободного спорта, пишет «Трибуна».

«Здоровье – это самое важное что есть у каждого человека, это бесценный дар.

Именно поэтому Белорусский фонд спортивной солидарности запустил общенациональную кампанию #СборнаяЗОЖ, которая объединила белорусов, идущих к одной цели – улучшить качество собственной жизни и свое здоровье!

Здесь не играет роли ни пол, ни возраст, ни образование, ни финансовое положение. Важно только желание и способность найти в себе силы сделать тот самый первый шаг навстречу спорту.

И пусть ближайшая суббота, 1 мая, станет тем самым днем, когда вы сделаете такой важный и нужный шаг! Беларусы, выходим на улицы нашей прекрасной страны, устраиваем дворовые соревнования, спортивные игры с детьми, забеги и велозаезды. Постарайтесь в этот день заняться спортом в любом месте и в любой ситуации: дома, на даче, или даже в тюрьме. Помните, что нас много, мы вместе, это наша страна, это наши улицы и мы сами выбираем как нам заботиться о своем здоровье, наполняться жизненной энергией и поддерживать прекрасное самочувствие.

Ежедневные челленджи, мастер-классы и наши воскресные зарядки всей страной укрепляют нашу веру в себя как нацию, развивают волю, делают нас сильнее!

Я объявляю 1 мая Единым днем свободного спорта для прекрасных белорусов! Присоединяйся к команде, тренируйся вместе с нами! И пусть спорт станет нашей страстью, ведь наше завтра – это то, что мы делаем сегодня! Следите за нашими новостями, ставьте хештег #СборнаяЗОЖ, чтобы мы увидели, как нас много!» – сказала Герасименя.

Видео: телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».

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