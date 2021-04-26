Белорусы Бостона провели «Чернобыльский шлях» 26.04.2021, 17:49

К белорусам присоединились представители украинской диаспоры, чтобы выразить свою солидарность.

В субботу, 24 апреля, беларусы Бостона провели акцию памяти 35 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и подняли вопрос безопасности Островецкой АЭС перед мировой общественностью. Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы акции.

Собравшиеся у Капитолия штата Массачусетс почтили минутой молчания всех жертв Чернобыльской трагедии и ее последствий. На фоне гигантского 3-метрового знака радиации под звуки счетчика Гейгера представители белорусской диаспоры в респираторах и защитных костюмах рассказали свои истории трагедии, пережитой 35 лет назад:

«Вокруг меня не было ни одного человека, который не пострадал бы от этой трагедии - будь то потеря члена семьи или знакомого из-за острой лучевой болезни или заболевание из-за радиоактивного загрязнения. И, пожалуй, самое главное, абсолютно все жили в страхе и неуверенности - в последующие месяцы, годы и десятилетия».

К белорусам присоединились представители украинской диаспоры, чтобы выразить свою солидарность. Участники акции напомнили американцам, что для радиоактивных осадков нет границ и последствия таких катастроф влияют на здоровье каждого человека. Поэтому, запуск Островецкой АЭС в условиях глубочайшего политического кризиса в Беларуси и полной непрозрачности безопасности станции, также касается всех. Звучали призывы усилить давление на режим Лукашенко с целью проведения свободных и справедливых выборов и требования международного контроля над безопасностью Белорусской атомной электростанции.

После прочтения эмоциональных отрывков из произведения писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», участники акции устроили «Чернобыльский щлях» – марш до памятного знака установленного украинской диаспорой в честь 5-летия Чернобыльской катастрофы.

Там прошла уличная выставка работ белорусских художников и фотографов, где каждой работе была подобрана цитата из «Чернобыльской молитвы».

Участники акции раздавали информационные листовки и в заключение акции предложили всем посетителям парка поучаствовать в перфомансе «Ликвидация»: любой мог снять шарик с огромного знака радиации и подумать, как они могут помочь в ликвидации последствий ядерных катастроф и предотвратить эти трагедии в будущем.

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