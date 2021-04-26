Акции российских нефтегазовых компаний продолжают падать в цене 26.04.2021, 17:57

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Фото: finance.rambler.ru

Снижаются и цены на нефть эталонных марок.

В понедельник, 26 апреля, в ходе торгов цены на нефть эталонных марок снижаются. Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, а также ждут встречи ОПЕК+. Об этом сообщает профильный телеграм-канал «Газ-Батюшка», который отмечает, что на этом фоне российские нефтегазовые компании также дешевеют.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 1,02% до $64,75 за баррель.

В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,91% до 533,6 руб., «ЛУКОЙЛа» — на 0,14% до 5941,5 руб., «НОВАТЭКа» — на 0,20% до 1424,4 руб., «Сургутнефтегаза» — на 0,17% до 35,34 рубля.

При этом акции «Газпрома» несущественно подорожали, всего на 0,04%, до 232,71 рубля.

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