«МакДональдс» тестирует сервис своей бесплатной доставки 2 26.04.2021, 19:21

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Как он работает?

У «МакДональдс» в Минске работает своя бесплатная доставка. Сервис тестируют в ограниченной зоне.

Сервис работает через сайт mcdelivery.by, пешие курьеры смогут принести еду в районы возле метро «Пушкинская», «Уручье», «Петровщина», также доставка работает из ресторанов в Зеленом Луге и Чижовке. На сайте обещают, что в ближайшее время зона доставки будет расширена, передает tut.by.

Цветным обозначены зоны доставки. Скриншот с сайта доставки «МакДональдс»

Также указано, что максимальный срок доставки — 20 минут с момента оплаты заказа. Оплатить товары можно онлайн банковской картой или через ЕРИП. Доставка бесплатная.

— Собственная доставка «МакДональдс» — еще одна удобная возможность (в дополнение к существующим) сделать заказ в ресторанах нашей сети. На данный момент она охватывает пять столичных ресторанов (Логойский тракт, 35; ул. Уборевича, 93; Пр. Дзержинского, 96; ул. Притыцкого, 28; ул. Шугаева, 2. — Прим.) и находится на этапе развертывания. Ее отличительная черта — быстрота по времени доставки, обычно это менее 25 минут после заказа, — пояснили в компании.

Доставка работает с 8 до 22 часов.

Напомним, кроме этого, у «МакДональдс» есть доставка через сервисы Menu.by и Delivio.

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