Агония нефтяной эры: цена барреля рухнет до $10? 7 26.04.2021, 19:25

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Такой прогноз дает Wood MacKenzie, если Парижское соглашение по климату будет выполняться.

Стоимость нефти может упасть до $10-18 за баррель к 2050 году, если миру удастся договориться о более активном переходе от загрязняющих углеводородов к чистому электричеству и газу, чтобы сдержать повышение глобальной температуры в пределах 2 градусов по Цельсию, как того требует Парижское соглашение по климату. Такой прогноз дает британская консалтинговая компания Wood Mackenzie в обзоре о возможном сценарии будущего энергетического перехода, передает finanz.ru.

«Согласно нашему сценарию ускоренного энергетического перехода до 2050 года, рынок энергии будет постепенно электрифицироваться, а наиболее загрязняющие углеводороды вытеснены», - отмечают в Wood Mackenzie. По прогнозу компании, в этом сценарии потребление нефти начнется снижаться уже в 2023 году, в результате к 2030 году стоимость нефти марки Brent в среднем будет составлять от $37 до $42 за баррель.

Уже с 2030 года глобальной нефтяной отрасли не понадобятся новые добывающие мощности. А ОПЕК хоть и увеличит свою долю рынка за счет низких издержек, не сможет сдержать падение цен, считает Mackenzie. В 2040 году смоделированная аналитиками цена нефти будет находиться в диапазоне от $28 до $32 за баррель. Затем, по мере ускорения падения спроса, стоимость марки Brent упадет до $10-$18 за баррель в 2050 году.

Заместить нефть поможет быстрая электрификация и переход с угля на газ. По оценке Wood, в 2050 году электроэнергия будет обеспечивать 47% общего потребления энергии в мире по сравнению с 20% сегодня. Спрос на нефть будет на 70% ниже сегодняшнего, нефтеперерабатывающий сектор сократится до одной трети от своей текущей мощности.

Иначе обстоят дела на рынке газа, который, по мнению Wood Mackenzie, ждет революция сопоставимую с коперниканской (смена научной парадигмы о космосе с Земли в центре на гелиоцентрическую модель - прим.).

Газовая революция

Исторически стоимость газа и СПГ оценивается с дисконтом к нефти исходя из энергетического эквивалента. К примеру, в США сланцевая революция снизила стоимость газа до четверти стоимости нефти за последние 10 лет. В Азии растущая зависимость от импорта газа привела к тому, что СПГ оценивается примерно в 80% от нефти. В сценарии консалтинговой компании спрос на газ превысит спрос на нефть уже после 2030 года, а цены на СПГ в Азии начнут торговаться со значительной премией к нефти. По расчетам Wood, к 2040 году цены на СПГ могут подскочить до $9/MMBtu (млн британских тепловых единиц - прим.) с нынешних $3/MMBtu. И только к 2050 году мировой спрос на газ начнет снижаться.

Спрос на газ, как отмечают в Wood, поддержит его низкая углеродоемкость, развитие технологий улавливания СО2, а также внедрение «голубого» водорода. Кроме того, ключевым фактором сокращения выбросов парниковых газов является замена газом угля для выработки электроэнергии. Особенно это актуально на развивающихся рынках в Азии с долей угольной генерации около 50%. «Только это может привести к сокращению глобальных выбросов на 8%. Спрос на газ в Азии будет увеличиваться в среднем на 1,5% в год до 2050 года, компенсируя спад на более зрелых рынках, которые переходят с газа на возобновляемые источники энергии», - подсчитали в Wood.

Как подчеркивают аналитики, описанный сценарий изменение энергобаланса могло бы обеспечить среднее повышение глобальной температуры не более, чем на 2 градуса Цельсия. Эта цель поставлена Парижским соглашением по климату.

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