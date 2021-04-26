Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов 1 26.04.2021, 19:40

В период пандемии нужно будет соблюдать несколько условий.

Министерство здравоохранения Беларуси разрешило проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Такое решение (приказ МЗ РБ №443 от 23 апреля 2021 года) принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан. Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин в родах», – поясняется в сообщении Минздрава.

При этом во время пандемии коронавируса нужно будет соблюдать особенные условия.

«Партнерские роды проводятся при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий по инфекции COVID-19 и в отдельных индивидуальных родильных залах», – добавили в Минздраве.

Также будут проверять наличие у партнера медицинской справки о состоянии здоровья об отсутствии контакта с инфекционными пациентами не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».