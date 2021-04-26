Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко не понял, насколько серьезно настроен ЕС 7 26.04.2021, 20:31

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Пятрас Ауштрявичюс

Евросоюз неизбежно должен помочь белорусам.

Западу нужно создать условия для новых выборов Беларуси, если их не будет, то ЕС введет четвертый пакет санкций. Об этом «Белсату» заявил Пятрас Ауштрявичюс, литовский евродепутат, специальный докладчик Европейского парламента по делам Беларуси.

– Американские санкции против режима Лукашенко подтолкнут ЕС к принятию четвертого пакета санкций?

– Я очень надеюсь, что трансатлантическое партнерство между ЕС, США и Канадой станут реальностью, а не желанием. Мы должны работать рука об руку. Затишье в Брюсселе должно закончиться. И Лукашенко, и поддерживающие его не поняли, насколько серьезно мы настроены по поводу поддержки прав белорусов. Поэтому я желаю, чтобы серьезный пакет санкций, который пришел из Вашингтона, получил скорейшую поддержку со стороны Евросоюза. Мы неизбежно должны помочь белорусам. Если мы будем только наблюдать и делать заявления... Мы уже заканчиваем кредит этих заявлений, - сказал Ауштрявичюс.

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