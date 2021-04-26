Кандидатуру Пашиняна снова выдвинули на пост премьера Армении 1 26.04.2021, 21:03

Парламент Армении проведет 3 мая заседание по вопросу избрания премьер-министра.

В Армении правящая парламентская фракция Мой шаг опять выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает пресс-служба фракции в понедельник, 26 апреля, передает korrespondent.net.

"Этот процесс необходим для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов", - сказано в сообщении.

Парламент Армении проведет 3 мая заседание по вопросу избрания премьер-министра республики.

Согласно Конституции Армении, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае неизбрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Тогда после роспуска парламента президент Армении назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

Накануне премьер Армении подал в отставку. Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в стране со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, что политический кризис в Армении продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе. Он обострился в конце февраля, когда отставки Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване ежедневно проходят митинги сторонников и противников премьер-министра.

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