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Первое в 2021 году суперлуние смогут увидеть белорусы вечером 26 апреля

  • 26.04.2021, 21:12
Первое в 2021 году суперлуние смогут увидеть белорусы вечером 26 апреля
фото: Getty Images

Зрелищем можно будет насладиться из любого уголка планеты.

Одно из самых ярких астрономических явлений – суперлуние – смогут наблюдать жители Земли в ночь на 27 апреля. Об этом сообщается на сайте solarsystem.nasa.gov.

Полнолуние в этот раз будет совпадать с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В результате спутник нашей планеты будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Нынешнее полнолуние будет первым из трех суперлуний в этом году. Зрелищем можно будет насладиться из любого уголка планеты. Увидеть розовую Луну смогут и белорусы.

Хотя Луна на самом деле не будет розовой, как следует из названия этого явления, но из-за того, что она будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычная полная Луна, она будет казаться розовой. На самом деле у нее будет теплый золотистый оттенок.

Первое в этом году суперлуние произойдет 27 апреля в 06.33 по минскому времени, однако подходящим временем для наблюдения за розовой Луной будет и вечер 26 апреля.

Второе суперлуние произойдет 26 мая. Там спутник Земли окажется наиболее близко к ней. Также можно будет увидеть клубничную Луну 24 июня. Это будет последнее супрелуние в этой тройке.

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