Биткоин подскочил рекордно с февраля 26.04.2021, 21:15

С начала года биткоин в плюсе на 80%.

Пережив сильнейший за два месяца обвал и потеряв 400 млрд долларов капитализации за неделю, рынок криптовалют бодро рванул вверх на торгах в понедельник, передает finanz.ru.

Курс биткоина подскочил максимально с февраля, преодолев дистанцию в 11% меньше, чем за три часа, после сообщений о том, что JP Morgan - крупнейший банк США по размеру активов - намерен открыть фонд инвестиций в криптовалюты для богатых клиентов.

С отметки 47,5 тысячи долларов на утренних торгах биткоин подскочил до 53,7 тысячи долларов на 17.29 мск, прибавляя 7,5% относительно закрытия воскресенья.

Ethereum подорожал на 6,7%, XRP - на 13,3%, а общая капитализация крипторынка увеличилась на 220 млрд долларов и вновь достигла 2-триллионной отметки, поравнявшись с ВВП Италии - восьмой экономики мира.

Как сообщил Coindesk, JP Morgan, глава которого Джейми Даймон четыре года назад называл биткоин мошенничеством и сравнивал его с пирамидой, принял решение открыть фонд инвестиций в криптовалюты для богатых клиентов категории private wealth.

Фонд предоставит им возможность зарабатывать на инвестициях в крипту, при этом не требуя покупать на свое имя и хранить биткоины или другие валюты.

В отличие от других криптофондов, продукт JPM будет «активно управляемым», что, как утверждает банк, позволит увеличить доходность инвестиций и захеджироваться от рисков внезапных колебаний курсов.

Падение биткоина, достигавшее 25% на прошлой неделе, стало «отличной возможностью для покупки», отмечает в обзоре глава и основатель Copia Wealth Studios Майкл Сикорски.

С начала года биткоин в плюсе на 80% и, как считают в Guggenheim Investments, это будет лишь начала бычьего рынка, который в конечном итоге подбросит курс до 400-600 тысяч долларов.

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