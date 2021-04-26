Эстония и Финляндия построят тоннель между своими столицами 26.04.2021, 21:38

1,570

Тоннель построят под Финским заливом.

Правительства Эстонии и Финляндии подписали соглашение о совместном развитии крупных транспортных проектов. Одним из пунктов документа предусмотрено строительство тоннеля Таллин - Хельсинки.

Об этом сообщило министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Отмечается, что соглашение подписали министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка. Документ предусматривает сотрудничество в транспортной сфере и обмен информацией для развития крупных транспортных проектов, включая тоннель Таллин - Хельсинки, магистраль Rail Baltica, общеевропейскую транспортную сеть и коридор Северное море - Балтийское море.

Это соглашение является первым шагом к включению проекта тоннеля Таллин - Хельсинки в общеевропейскую транспортную сеть, что необходимо для софинансирования Евросоюзом проекта.

“Тоннель - это перспективный проект. Сейчас нам предстоит провести исследования по экологии и рентабельности, мы все еще далеки от дизайна. Для Эстонии и Финляндии самостоятельно реализовать этот проект сложно, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского Союза и серьезно рассмотреть возможность привлечения к проекту частного сектора”, - приводит пресс-служба эстонского министерства слова Ааса.

С инициативой связать Таллин и Хельсинки железнодорожным тоннелем под Финским заливом выступила в 2018 году финская компания Finest Bay Area. Рассматриваемый в настоящее время проект предусматривает строительство тоннеля в Финском заливе длиной до 70 километров и на глубине до 200 метров. Ожидается, что время в пути поезда от Хельсинки до Таллина, который будут двигаться со скоростью до 200 км/ч, составит около получаса. Реализация проекта тоннеля может занять 10-15 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».