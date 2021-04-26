Реальный размер пенсий в Беларуси снижается третий месяц подряд 3 26.04.2021, 22:00

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фото: tut.by

В марте размер пенсий снизился по сравнению с февралем на 0,7%.

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в марте 2021 года снизился по сравнению с февралем на 0,7%, свидетельствуют данные Белстата.

Как передает БелаПАН, в январе 2021 года размер пенсий снизился на 1,1%, феврале — на 1,9%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в марте 2021 года состояло 2 млн 477,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля.

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