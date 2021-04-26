В Минске хотят запретить проезд фур по МКАД 8 26.04.2021, 22:17

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Об этом заявил председатель Мингорисполкома.

В Минске могут запретить проезд фур по МКАД. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме заявил его председатель Владимир Кухарев, передает euroradio.fm.

"Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город, — говорил Кухарев. — Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город".

Председатель Мингорисполкома считает, что свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда ночью и в то же время "привозить сырье на заводы на транспорте другого класса".

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