В Минске хотят запретить проезд фур по МКАД

В Минске хотят запретить проезд фур по МКАД8
- 26.04.2021, 22:17
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Об этом заявил председатель Мингорисполкома.
В Минске могут запретить проезд фур по МКАД. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме заявил его председатель Владимир Кухарев, передает euroradio.fm.
"Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город, — говорил Кухарев. — Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город".
Председатель Мингорисполкома считает, что свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда ночью и в то же время "привозить сырье на заводы на транспорте другого класса".