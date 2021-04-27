Взрывы во Врбетице: премьер Чехии заявил, что версия о причастности спецслужб РФ — единственная 1 27.04.2021, 7:33

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Горящий склад до главного взрыва

фото: hzscr.c

Андрей Бабиш опроверг слова президента страны Милоша Земана.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны рассматривают лишь одну версию взрывов боеприпасов на складе во Врбетице — о причастности российских спецслужб.

Бабиш опроверг слова президента Чехии Милоша Земана, который заявлял, что у следствия есть две версии произошедшего, сообщает Ceska Televize.

Земан ранее сказал, что есть две основные версии относительно причин взрыва во Врбетице — неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

По его словам, доказательств присутствия агентов РФ на складе боеприпасов «не было в отчетах контрразведки», из чего, однако, не следует, что «что отсутствуют подозрения, что они там действительно были».

Глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал речь Земана, заявив, что попытка объяснить «столь сложный случай» в восьмиминутной речи была «бесполезной» и лишь «порадовала Москву».

Бабиш согласился с мнением Гамачека и после совещания с президентом подтвердил, что чешские власти рассматривают только одну версию.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, связанных с российскими спецслужбами. Причиной таких мер стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов и пробыли там пять дней — до первого взрыва во Врбетице.

Они же, по данным британских спецслужб, причастны к отравлению ядом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что «Петров» и «Боширов» являются работниками подразделения № 29155 ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

Россия в ответ на действия Чехии объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и поручила им покинуть страну.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что до конца мая Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства — это позволит перейти к «паритету» в вопросах численности дипломатов в посольствах Чехии и России.

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