Шокирующая статистика: названа категория людей, особенно уязвимых к коронавирусу

Шокирующая статистика: названа категория людей, особенно уязвимых к коронавирусу2
- 27.04.2021, 7:56
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Данные опубликовали британские специалисты.
Исследование британских ученых показало, что беременные женщины и новорожденные с COVID-19 подвержены более высокому риску тяжелых последствий для здоровья — от госпитализации в отделение интенсивной терапии до летального исхода, сообщает nv.ua.
По данным всемирного исследования в котором поучаствовало более двух тысяч беременных женщин из 18 стран мира, COVID-19 увеличивает риск летального исхода в 20 раз.
Ученые сравнивали каждую беременную женщину, инфицированною COVID-19, со здоровыми женщинами из одной больницы и на одинаковом сроке.
Результаты наблюдений оказались хуже, чем предполагали ученые.
Так женщины с COVID-19 во время беременности были более чем на 50% подвержены рискам осложнений во время беременности, вплоть до летальных исходов, в сравнении с беременными женщинами, не затронутыми коронавирусной инфекцией.
Новорожденные от инфицированных женщин также почти в три раза больше подвержены риску серьезных медицинских осложнений, таких как поступление в отделение интенсивной терапии, это связано с преждевременными родами.
Таким образом ученые сообщают, что инфекция COVID-19 во время беременности может быть связана со значительным риском заболеваемости и смертности для матерей и их младенцев, особенно этот фактор обостряется при наличии сопутствующих заболевания. Поэтому существует острая необходимость в наблюдении за переболевшими из-за возможных долгосрочных последствий для здоровья.