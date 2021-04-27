Новые правила игры: как поставить Путина на место 1 Богдан Нагайло, kyivpost.com

27.04.2021, 8:03

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фото: ap

Пора Москве услышать другую песню от Украины и Запада.

Важные события произошли после того, как 21 апреля новые широкомасштабные продемократические протесты в России отвлекли внимание от ежегодного обращения Владимира Путина к стране.

Обойдя молчанием мотивы развертывания российских войск на восточной границе Украины и рост протестных настроений, с которым он сталкивается внутри страны, он отстреливался в сторону Запада — мол, Россия сама будет решать, где и когда следует проводить красные линии относительно приемлемого и неприемлемого поведения.

Угрожающе, хотя вряд ли неожиданно, Путин также подтвердил поддержку своего вассала в соседней Беларуси Александра Лукашенко. Белорусский диктатор продолжает цепляться за власть, применяя жестокие репрессии и террор, но его хунта устойчива только до тех пор, пока царь в Кремле готов поддерживать его. Но эта поддержка стоит очень дорого. Стоит постепенной или ускоренной фактической интеграции Беларуси в Россию.

22 апреля Лукашенко снова прибыл в Москву, отчаянно желая получить дальнейшую поддержку Путина, политическую и финансовую. Но главная новость состояла в том, что российский «стронгмен», столкнувшись с твердой поддержкой Украины, которую выражают ее европейские и североамериканские друзья, и непреклонностью президента Владимира Зеленского, кажется, захлопал глазами.

Путин очень хорошо знает, что войну можно вести различными способами

Кремль объявил, что российские силы, столпившиеся на границе Украины, будут отведены теперь, когда якобы военные учения для проверки боеспособности завершены. Если это не хитрость, то, конечно, это хорошая новость. Но это не значит, что об одностороннем угрожающем поведении Путина следует забыть или что он больше не повторит его. Неудивительно, что США заявили, что проконтролируют, действительно ли будет осуществлен отвод войск.

Российский псевдомачо, возможно, и готов отступиться от последнего своего запугивая проявления грубой силы, но, очевидно, он все еще не готов нисколько уступить в основном вопросе, а именно в продолжении агрессии России против Украины.

Наконец, он ответил на предложение Зеленского о встрече на передовой на востоке Украины для обсуждения напряженной ситуации. Но ответил в своей типичной снисходительной манере — он ожидает, что украинский лидер будет, как Лукашенко ползать на коленях перед ним. Мол, приезжайте в Москву и обсуждайте со мной на моем почве и на моих условиях, как Украина может исправить вред, который нанесла российско-украинским отношениям, — имел он наглость сказать украинскому президенту.

Они не могут встретиться на Донбассе, так как для этого требуется предварительное одобрение марионеток Путина, которые, как он до сих пор нагло провозглашает, являются законными представителями местных регионов, а Россия не является участником войны, которая длится в течение семи лет.

А подхалим Лукашенко просто подыгрывает Путину и обвиняет Украину в том, что она на самом деле не хочет мира на Донбассе. Жестокий политический хам имеет дерзость даже обвинять Зеленского в отсутствии дипломатического мастерства.

В то время, как Кремль сообщал о достижении дальнейшего прогресса в едва замаскированном ползущем поглощении Беларуси, встреча двух политических мафиози, как проглядывало из сообщений о встрече в СМИ, сводилась к упражнениям по издевательствам и унижении Украины. Иначе говоря, Москва намерена и в дальнейшем держать свою лицемерную позу и продолжать геополитический буллинг и ожидает, что Киев и его западные друзья смирятся с этим, или пусть пеняют на себя.

Лукашенко на коротком поводке, и Россия будет относиться к Беларуси так, как посчитает нужным, видимо, чтобы та впоследствии и стала соучастником попыток запугивать Украину, а также, возможно, страны Балтии и Польшу. Возможно, для создания там большой российской военной базы, размещения «оборонных» стратегических арсеналов?

Время для всех, кто согласился сыграть в этой игре, то ли охотно, то ли под принуждением, сказать: «Нет! Хватит!» Мало того, что Минские соглашения — это фикция, но и само будущее Европы в опасности.

Пора Москве услышать другую песню от Украины и Запада. Не ту, которую она сама сочинила, чтобы удовлетворить собственные хищные стремления, и которая, как надеются в Кремле, будет продолжать искажать наше восприятие и реакцию.

Недавно президент Байден имел смелость публично признать, что Путин убийца. Пришло время Берлина и Парижа, посредникам нормандской четверки переговорщиков между Украиной и Россией, и, соответственно, хромой ОБСЕ, также отказаться от эгоистической, но самоубийственной «дипломатической» вежливости и принятия мошенничества, к которому прибегла Москва.

Отбросить их ручной подход к России, позволяя ей высмеять всех, делая вид, что она не нарушила международных норм, не вмешалась с военной силой, не оккупировала части Восточной Украины и Крыма и не ведет войну с украинцами. Молдова и Грузия также хорошо знают, к чему приводит неспособность дать отпор Москве.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно признал, что время наивности в отношениях с Россией закончилось. Итак, звучат гневные упреки в адрес Путина относительно красных линий. Но Берлин, тем не менее, отказывается подавать пример и отказаться от Северного потока-2, сделать что-то, что заставило бы Путина остановиться и понять, что Запад настроен серьезно.

Мы еще не знаем, поддержат ли Германия и Франция экзистенциальное стремление Украины к безопасности путем вступления в НАТО и помогут ли преодолеть сомнения других. Будем надеяться, что новейшая демонстрация антизападной воинственности в России заставила открыть глаза тем, кто в Берлине, Париже и Брюсселе не желает принять реалии такими, какие они есть.

Речь идет не о том, чтобы не моргать, а о том, чтобы исправить неправильное видение, которое приводит к искажению действительности, восприятия вещей такими, как хочется, а не такими, какими они есть на самом деле.

Вашингтон, Лондон, Оттава, Варшава, Прага, Вильнюс, Таллинн, Рига и, пожалуй, многие в Румынии, Молдове, Турции и даже среди белорусов и, возможно, русских демократических движений, ждут более решительных, согласованных ответов, достойных демократий.

Пришло время объединить наши ряды и прочно поставить Путина на должное место через введение таких жестких отраслевых и финансовых санкций, к которым призывали Киев и некоторые его восточноевропейские союзники.

Поскольку Путин очень хорошо знает, что войну можно вести различными способами, он в полной мере использует все подлые диверсионные средства, имеющиеся в его распоряжении.

Западу нужно восстановить инициативу, отойти от оборонительной ментальности и, используя смелую и разумную тактику, напомнить Путину, что бить себя в грудь и вести себя как Тарзан хорошо в джунглях, но недопустимо в цивилизованном мире. И этим он также должен дать понять россиянам и белорусам, что если бы не такие, как Путин и Лукашенко, они также были бы радушно приняты и чувствовали бы себя в нем как дома.

Между тем лакмусовой бумажкой западной зрелости и долгосрочного мышления остаются Северный поток-2, интеграция Украины в евроатлантические структуры, поддержка белорусского демократического движения и название вещей их настоящими именами, а не эвфемизмами, вымышленными Кремлем.

Богдан Нагайло, kyivpost.com

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