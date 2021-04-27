Расследование: «Беларуськалий» и БелЖД активно участвуют в контрабанде сигарет 5 27.04.2021, 8:23

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Луканомика практически полностью действует как преступная схема.

В контрабанде сигарет из Беларуси задействована продукция австрийского предприятия «Кроноспан». Приведем цифру: в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только на одном из отделений БелЖД количество вагонов с готовой продукцией «Кроноспана», предназначенной для Клайпедского порта, увеличилось почти в 14 раз - с 80 до 1100 вагонов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ранее телеграм-канал рассказывал о том, что на «Гродно Азот» сигареты пакуют в вагоны с удобрениями прямо на территории предприятия.

Примерно тем же занимается «Беларуськалий».

Опломбированные вагоны с этого предприятия регулярно попадаются на таможне – белорусской и литовской. С белорусской все понятно – для отчетности время от времени 1-2 вагона вскрывают. Причем кажется, что зачастую работникам таможни известно, какие вагоны имеет осмотреть дополнительно. В итоге контрабанда обнаруживается (обычно 10-15 коробок по 50 блоков. Кстати, конфискованные доблестной белoрусской таможней сигареты не раздавливаются бульдозерами, а продаются в магазинах конфиската управделами Шеймана. Все в дом), отчеты пишутся, все молодцы, а составы в сотни вагонов с сигаретами внутри едут в Клайпеду.

Таможня направляет запрос в отделения БЖД, и они регулярно отчитываются на этот счет. Мол, вагоны были осмотрены, пломбы целы, мы ни при чем. И действительно, отделениям БЖД сложно что-либо контролировать. На осмотр состава в 150-200 вагонов дается 15-20 минут. Максимум, что можно успеть за это время, – это дойти до конца состава. Поэтому осмотр обычно ограничивается визуальная проверка пломб.

Отправляла ли таможня свои вопросы в «Беларуськалий» и получала ли ответы – вопрос.

С литовской таможней уже сложнее – там косить под дурачка не всегда получается. В 2017 году в вагонах с пломбами «Беларуськалия» была обнаружена контрабанда сигарет.

Литовская компания BKT, которая владеет терминалом в порту Клайпеды, сделала круглые глаза. Директор Дамбраускас расписался в бессилии противостоять контрабанде.

«Раньше пломбы вешали на простую проволоку. Теперь, после нескольких операций белорусских властей, когда были пойманы контрабандисты, фабрика опечатывает вагоны на проволоке толщиной 10 миллиметров.

Не думаю, что мы можем что-то сделать. Я снова отправил фотографии в Беларусь. Беларусы еще раз проверят, но гарантируют, что пломбы поддельные. Говорят, что они понятия не имеют, что делать. Вагоны выезжают с завода, но, бывает, стоят на станциях по полдня. На некоторых из таких станции темно, нет охраны, поэтому контрабандисты пользуются им. Мы не можем с этим бороться», - сказал Дамбраускас.

Бороться действительно сложно, если контрабасят не мелкие группировки, а целое государство. Надо сказать, что для отвода глаз в Беларуси регулярно ловят якобы тех, кто якобы занимается контрабандой именно на вагонах с калийными удобрениями. Только это не помогает остановить поток нелегальных сигарет. И вы, конечно, понимаете, почему.

Напомним, что «Беларуськалию» в BTK принадлежит 30 процентов. Оставшиеся 70 процентов - у придворного бизнесмена Удовицкого. Поэтому нет сомнений, что терминал участвует в контрабанде тех сигарет, которые все же ускользают от литовских таможенников. Удобрения из Клайпеды уходят в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. Вот, к примеру, беларусские сигареты из Великобритании. В литовских магазинах стоят 5,5 фунтов.

К вопросу порта в Клайпеде. Ранее «Беларусский народный трибунал» рассказывал о том, как через этот порт отправлялась нелегальная фабрика по производству ракетного топлива.

Остается добавить, что в Клайпеду ежесуточно уходят сотни вагонов. За первый квартал - 40 тысяч вагонов (что на 33 процента больше, чем в 2020 году – тогда и 30 тысяч вагонов не смогли отправить; но это объяснимо – из-за ковида контракт с Китаем заключили только во втором квартале). Сколько в этих вагонах контрабанды сигарет остается только гадать.

Белoрусская железная дорога

В схеме, описанной выше, БелЖД играет роль всего лишь перевозчика. Однако существуют схемы, когда и железная дорога максимально вовлечена в процесс. В приграничных регионах диспетчерам часто поступают указания, какие вагоны нужно подать для перепаковки. У ОПГ, орудующих в тех краях, есть свои дни, места и методики. Особой популярностью пользуются вагоны с деревом, углем, щепой.

Со щепой отдельная история. Ее поставки с 2015 года выросли в 3 раза. Латвия сейчас ей буквально завалена (поставки выросли с 2015 года почти в 7 раз).

В марте 2021 года латышские таможенники обнаружили в вагоне со щепой 1,2 млн сигарет (сумму ущерба – порядка 200 тысяч евро).

Сигареты в щепе на польской границе.

Вагоны и фуры с различного рода пиломатериалами также в ходу. Например, ДСП.

А вот график роста поставок ДВП.

А вот сигареты в вагонах с углем. Польша.

Латвия.

Объемы данной деятельности, а также должности, с которых поступают распоряжения, явно дают понять, что это не чей-то частный промысел в БелЖД, полноценный государственный схематоз.

Вот всего несколько фото, подтверждающих, насколько популярны у контрабандистов пиломатериалы.

95 тысяч пачек сигарет в якобы российских пиломатериалах.

А вот экзотика - контрабанда в дровах.

Впрочем, как мы и писали, кольцо вокруг деда сжимается. Россия поставила весь схематоз на паузу. Впереди жесткие санкции США, на подходе 4-й пакет санкций ЕС. Минпром уже вовсю готовится к их введению и придумывает хитроумные (на самом деле - нет) схемы, как их обойти (на некоторых совещаниях очень сложно не смеяться). Надежда у власть имущих одна - превратить всю экономику Беларуси в один сплошной контрабас.

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