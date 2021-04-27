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Страны ЕС согласовывают дальнейшие высылки дипломатов РФ: что известно

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  • 27.04.2021, 8:35
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Страны ЕС согласовывают дальнейшие высылки дипломатов РФ: что известно

Посольство Евросоюза в Москве помогает координировать процесс принятия решений.

В столицах стран ЕС продолжаются переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euobserver.

«Мы готовы принять меры, а также на уровне ЕС, при необходимости, и обсуждение этого вопроса продолжается среди государств-членов», — сказал изданию представитель ЕС.

Посольство ЕС в Москве помогает координировать процесс принятия решений, отмечает второй источник в ЕС.

«Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС как дипломаты и действуют также здесь, в Брюсселе. Станут ли лидеры ЕС и европейская внешнеполитическая служба серьезными, проявят ли характер и выдворят ли по крайней мере пару из них?» — отметил собеседник.

Страны Балтии и Словакия в целом на прошлой неделе выслали семь россиян.

«Для нас вопрос солидарности с ЕС», — заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ожидается, что на этой неделе Польша последует их примеру, заявили дипломатические источники в ЕС. Болгария и Румыния также могут выслать дипломатов.

В то же время многие западноевропейские государства в целом проявляли «неохоту» к решительным действиям, сказал дипломат ЕС.

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