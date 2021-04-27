Страны ЕС согласовывают дальнейшие высылки дипломатов РФ: что известно

Страны ЕС согласовывают дальнейшие высылки дипломатов РФ: что известно1
- 27.04.2021, 8:35
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Посольство Евросоюза в Москве помогает координировать процесс принятия решений.
В столицах стран ЕС продолжаются переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euobserver.
«Мы готовы принять меры, а также на уровне ЕС, при необходимости, и обсуждение этого вопроса продолжается среди государств-членов», — сказал изданию представитель ЕС.
Посольство ЕС в Москве помогает координировать процесс принятия решений, отмечает второй источник в ЕС.
«Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС как дипломаты и действуют также здесь, в Брюсселе. Станут ли лидеры ЕС и европейская внешнеполитическая служба серьезными, проявят ли характер и выдворят ли по крайней мере пару из них?» — отметил собеседник.
Страны Балтии и Словакия в целом на прошлой неделе выслали семь россиян.
«Для нас вопрос солидарности с ЕС», — заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Ожидается, что на этой неделе Польша последует их примеру, заявили дипломатические источники в ЕС. Болгария и Румыния также могут выслать дипломатов.
В то же время многие западноевропейские государства в целом проявляли «неохоту» к решительным действиям, сказал дипломат ЕС.