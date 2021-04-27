Политолог: Лукашенко написал завещание 27.04.2021, 8:46

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Вопрос смены режима поставлен на повестку дня самими властями.

В субботу Лукашенко заявил, что намерен подписать декрет, согласно которому в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, «президентские» полномочия перейдут Совету безопасности.

– Лукашенко застрелили – назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями, – сказал правитель.

Лукашенко также рассказал о сценариях «покушения» на него.

Политолог Валерий Карбалевич в эфире Euroradio Live по этому поводу сказал:

– В последнее время государственная пропаганда становится все больше антиинтеллектуальной… Что же такое произошло, что требует таких экстренных радикальных мер? Единственное что мы можем назвать – разговоры о «заговоре», «мятяже», «покушение» и т.д.

Политолог сделал вывод, что Лукашенко сам поверил в эти сообщения.

Политолог задался вопросом: если власти заявляют о «победе над протестами», то зачем принимать такой декрет?

– Этот декрет напоминает политическое завещание Лукашенко… Видится какая-то предопределенность судьбы, Лукашенко сам не верит в свою «победу». Этот декрет напоминает те картинки, которые мы видели в августе прошлого года, когда Лукашенко надевал на себя и сына бронежилеты, брал в руки автомат и ждал своей судьбы, когда вокруг Дворца Независимости стояли огромные многотысячные толпы населения, – сказал Карбалевич. – Вопрос заговора, смены режима поставлен на повестку дня самими властями. Вот что интересно.

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