Власти Бразилии запретили ввоз в страну российской вакцины от COVID-19
- 27.04.2021, 8:50
Решение приняло Национальное агентство по санитарному надзору.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщает Reuters.
В техническом подразделении фармрегулятора Anvisa сообщили, что в данный момент о вакцине мало информации, что говорит о «неотъемлемых рисках».
Совет директоров Anvisa единогласно проголосовал против импорта вакцины.
Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 Спутник V в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества по поводу эффективности и безопасности российской вакцины.
Российская вакцина Спутник V еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.