Власти Бразилии запретили ввоз в страну российской вакцины от COVID-19 27.04.2021, 8:50

фото: reuters

Решение приняло Национальное агентство по санитарному надзору.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает Reuters.

В техническом подразделении фармрегулятора Anvisa сообщили, что в данный момент о вакцине мало информации, что говорит о «неотъемлемых рисках».

Совет директоров Anvisa единогласно проголосовал против импорта вакцины.

Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 Спутник V в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества по поводу эффективности и безопасности российской вакцины.

Российская вакцина Спутник V еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.

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