В Беларуси третий месяц подряд падают реальные пенсии 27.04.2021, 8:52

Одна из причин — разогнавшаяся инфляция.

Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, в марте упали на 0,7%, следует из данных Белстата, сообщает tut.by.

Эти выплаты были в минусе на протяжении всего первого квартала. Среди причин снижения пенсий — разогнавшаяся инфляция.

В феврале реальные пенсии упали на 1,9% к январю, а месяцем ранее — на 1,1%.

Средний назначенный размер пенсий не меняется уже 4 месяца подряд и составляет 482,6 рубля. На конец марта в Беларуси проживало 2 миллиона 477,5 тысячи пенсионеров.

Напомним, в 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году повышали в июле и декабре.

В марте этого года заметно выросли цены на многие товары и услуги, а годовая инфляция разогналась до 8,5% годовых. В лидерах по росту цен оказались в том числе морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль. Это в том числе последствия предновогоднего изменения от властей — повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.

Средняя пенсия отдалилась от заветной планки

В феврале соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 40,2%. Правда, связано это не с тем, что в стране выросли трудовые пенсии, а с тем, что снизилась средняя зарплата.

В марте же средняя зарплата снова выросла после двухмесячного падения, из-за чего соотношение средних пенсии и зарплаты изменилось не в пользу первых выплат.

Средний размер пенсии по возрасту за январь — март составил 512,3 рубля, сообщают в Минтруда. В первом квартале этого года соотношение средней пенсии по возрасту к средней зарплате составило 38,8% (если взять данные только за март, то этот показатель будет еще ниже).

Не первый год чиновники стремятся довести пенсии до 40% от средней зарплаты (таким был план и на минувшую, и на ближайшую пятилетку). Однако взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы. Сейчас ни Минтруда, ни Белстат не публикуют на постоянной основе (ежемесячно) данные по среднему размеру пенсий по возрасту (только средних назначенных).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».