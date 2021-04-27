«Спасибо Байдену, Блинкену и Салливану!» Александр Немец, kasparov.ru

27.04.2021, 8:59

Джо Байден

Весь мир пришел в движение.

Администрация Байдена продолжает свою веселую, жестокую и в то же время разумную игру с путинским режимом. Прошло чуть больше недели с момента введения Америкой 15 апреля "ограниченного пакета санкций" против путинского режима. Но какие перемены! Такого много лет не было!

Что очень важно, Путин, Патрушев и Шойгу решили не устраивать эскалацию на восточных границах Украины, не затевать нового Большого Конфликта (маленький, тлеющий конфликт в Донбассе продолжается). Войска РФ начали уходить "к местам постоянной дислокации".

Почему это произошло? Да потому, что кремлевская нечисть сообразила: Америка не шутит и сразу же после начала Большого Конфликта РФ будет отключена от системы SWIFT, будет введено эмбарго на поставку углеводородов из РФ и, наконец, будет конфискован (не заморожен, а именно конфискован) "путинский триллион долларов в Америке".

Тот самый триллион долларов, о котором все было известно еще в конце 2017 года и попытка заморозить который кончилась пшиком в результате приезда в Вашингтон "Трех главных мерзавцев" 31 января — 1 февраля 2018 года (Бортников и Нарышкин потолковали по душам с местными "коллегами" Трампом и Помпео). С тех пор "путинский триллион долларов в Америке" еще и "подрос"; есть что конфисковывать, особенно принимая во внимание нерадостное положение американских финансов.

И все это для начала. Более того, предстояло, в случае вторжения путинских вояк в Украину, — скорее всего — уничтожение Черноморского флота РФ американскими и британскими крылатыми ракетами, уничтожение любых военных самолетов, вертолетов и дронов РФ в небе над Украиной и, так сказать на десерт, конфискация еще 2-3 триллионов долларов "путинских активов" в Великобритании, на Виргинских островах, в других офшорах…

Словом, кремлевской мрази стало страшно и она "сморгнула первой". Путинское послание это прекрасно показало. Путин ограничился нытьем про неопределенные "красные линии" ("попробуйте их переступить!") и сравнил Америку с Шерханом, а ее союзников — с шакалами Табаки. Смешно, право.

Любопытно, что Путин похвалил Киплинга! Но ведь он ничего не читает. Достоверно известно, что во всех его роскошных резиденциях нет ни одной библиотечной комнаты и, скорее всего, ни одной книги. Путин без них прекрасно обходится. Про Киплинга и его героев наверняка вставили спичрайтеры. Но я отвлекся.

Другим важнейшим последствием действий администрации Байдена стало то, что у многих в Европе пропал страх перед путинским режимом. И это видно на примере Чехии, которая долгое время была, наверное, главной европейской базой путинских спецслужб.

Чешский президент Земан в самой Чехии был известен в качестве Русского Таракана. И любые попытки блокировать деятельность гэбистов в Чехии блокировались Земаном и его приближенными.

Вы думаете, чешская контрразведка не знала с самого начала, еще в декабре 2014 года, КТО произвел взрыв на чешском оружейном складе? Конечно, знала, но не решалась начать дело, несмотря на гибель при взрыве и пожаре двух чешских граждан. Но вот наступило 15 апреля 2021 года, и страх пропал, а Русский Таракан заполз под диван, чтобы не раздавили.

В результате численность персонала посольства РФ в Праге к концу апреля сократится в несколько раз, с исходных 115 до 25 человек, включая 6 дипломатов и 19 "технических сотрудников". В знак солидарности с Чехией нескольких "посольских гэбистов" высылает из Братиславы Словакия. Трех "дипломатов" выбрасывает Польша. Еще от пятерых избавляются страны Прибалтики. Аналогичные действия готовятся в Болгарии.

Здесь нужно принять во внимание, что Чехия призвала 20 апреля своих партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с Прагой выслать "российских разведчиков из посольств в их странах". Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел (он же министр внутренних дел) Ян Гамачек.

И наконец — можно ли этому верить? — руководство ЕС приступает к проверке всех "сомнительных инцидентов" во Франции и Германии, накопившихся за последние несколько лет.

"Говорите, пожары и взрывы во Франции устроили исламские террористы? А кто стоял за ними, не Москва ли? Говорите, убийства в Германии совершили чеченцы? А кто финансировал этих чеченцев, не Москва ли?" Страх пропал не только в Праге, Братиславе и Софии, прибалтийских столицах, но, кажется, и в Брюсселе.

В Гааге и Амстердаме тоже прошел страх перед путинским режимом. Верховный суд Нидерландов получил рекомендацию (видимо, 21 апреля) от своего генерального адвоката Пауля Власа оставить в силе арбитражное решение (от 2014 года, позднее опротестованное Москвой) о компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере более $50 млрд. Шансы России на положительный исход дела сильно уменьшились.

Теперь можно ожидать, что и рассмотрение дела в Гааге о сбитом над Донбассом в июле 2014 года пассажирском "Боинге МН-17" (а сбили его, как мы все знаем, путинские зенитчики ракетой "Бук") сильно ускоряется.

И дело не ограничивается Европой. Власти Колумбии направили 20 апреля ноту протеста послу России в Боготе из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом, а именно "воздушным пунктом управления ФСБ России Ил-96-400ВПУ". Для его выдворения был поднят колумбийский истребитель-перехватчик. Инцидент произошел 19 апреля над Карибским морем. Российский борт "летел" из Москвы. Что именно командный пункт ФСБ делал над Карибским морем, не сообщается, как и пункт его назначения. (Наверное, проверяли, нет ли сбоев в наркотрафике; как утверждают, сам Путин еще в Петербурге хорошо на этом разжился.)

Словом, страх перед путинским режимом по крайней мере в Европе сильно ослабел, хотя едва ли он прошел полностью. Еще раз, спасибо Байдену, Блинкену, Салливану.

Александр Немец kasparov.ru

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