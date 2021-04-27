Путин унизил самого себя 4 Виталий Портников, espreso.tv

27.04.2021, 9:20

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Виталий Портников

Стареющий диктатор не понимает, что выглядит смешно.

«Приглашение», которое сделал российский президент Владимир Путин своему украинскому коллеге – приехать в Москву в любое удобное время для обсуждения двусторонних отношений – выглядит «приглашением» только для газетных заголовков.

На самом деле Путин издевался над Зеленским, а не предлагал встретиться. Сам факт того, что российский президент не просто не признает оккупации Донбасса, но требует от Зеленского обсуждать эту оккупацию с марионеточными руководителями «народных республик» — уже доказательство такого издевательства. Главная проблема во взаимоотношениях Украины и России – это война, оккупация Крыма и Донбасса. И именно об этом Владимир Путин и не собирается разговаривать с Владимиром Зеленским. О чем же тогда вообще российский правитель хотел бы разговаривать с гостем из Киева?

Еще одно доказательство того, что Путин хотел высмеять и унизить Зеленского – так это то, что он реагировал на предложение украинского президента о встрече на переговорах с белорусским правителем Александром Лукашенко. Колхозный диктатор, маргинальный режим которого теперь всецело зависит от российской поддержки, подавал Путину реплики и советовал Зеленскому «встречаться на Донбассе» и «учиться дипломатическому поведению». О дипломатическом поведении от Лукашенко было особенно смешно. «95 квартал» в Кремле.

Возможно, два стареющих диктатора не понимают, что таким своим поведением, всеми этими лживыми и нелепыми репликами унижают не Зеленского, а самих себя. Но Зеленский-то должен это понимать! Его не приглашают в Москву решать проблемы. Его зовут для публичной порки! А условием любой дискуссии по Донбассу делают, как и прежде, прямые переговоры украинского президента с отвратительными российскими марионетками – предателями Родины.

Именно поэтому Зеленскому нужно перестать рассчитывать на двусторонние переговоры с Путиным. Такие переговоры – унижение для него, унижение для страны. С Путиным можно общаться только в многостороннем формате. Только для того, чтобы давить на российского правителя.

Только для того, чтобы приближать конец его человеконенавистнического режима.

Виталий Портников, espreso.tv

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