Под Пинском бешеный волк вышел к людям 4 27.04.2021, 9:28

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иллюстрационное фото

Поиском хищника занялись охотники и пограничники.

В лесу возле деревни Борки Пинского района волк пытался напасть на людей. Поиском хищника занялись охотники и пограничники, сообщает БелТА.

«26 апреля на юге Пинского района снова объявился агрессивный волк. В лесном массиве в окрестностях приграничной деревни Борки Ласицкого сельсовета дикий зверь потревожил людей. Хищник вышел к работавшим лесникам, стал приближаться, скалился и рычал. Мужчины сели в машину и покинули лес», - рассказали в Пинском райисполкоме.

«По внешним признакам волк выглядит и ведет себя как бешеный: шерсть клочковатая, походка вялая, прихрамывал», - отметили в райисполкоме. Бешенство подтвердилось и у волка, который атаковал соседний с Борками Ласицк 5 апреля. Тогда хищник покусал трех людей и несколько домашних животных. На следующий день его застрелил егерь.

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