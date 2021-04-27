Ученые обнаружили новую «цель» коронавируса в теле человека 27.04.2021, 9:30

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При COVID-19 патология данного органа может иметь аутоиммунную природу.

Европейские ученые обнаружили, что одним из негативных воздействий на организм человека при заражении коронавирусом нового типа является поражение щитовидной железы, пишет издание ActualNews. Исследователи заявляют: при COVID-19 патология данного органа может иметь аутоиммунную природу.

Специалисты, занимающиеся глубоким анализом воздействия коронавируса на человеческий организм, обнаружили, что в ряде случаев речь нужно вести о поражении не только органов обоняния и легких, но и щитовидной железы. Подобные случаи наблюдаются также при краснухе, гриппе и аденовирусах. Вместе с тем, новая форма коронавирусной инфекции проявляет себя отсутствием болей в области шеи, при этом возникает легкая дисфункция в работе органа. У мужчин наблюдается высокая вероятность патологии, особенно при тяжелой форме COVID-19.

Щитовидка рассматривается учеными как орган, который подвергается значительному воздействию аутоантителами, причем, ими выступают антитела по отношению к собственным тканям. Важным фактором также является наличие наследственной предрасположенности к подобным патологиям щитовидной железы. Общее инфекционное заражение провоцирует негативный процесс внутри исследуемого органа, по данной причине, чтобы избежать обострения, следует пройти вакцинацию от COVID-19.

Напомним, израильские ученые создали уникальное эффективное устройство ProtectAir для нейтрализации коронавируса в закрытых помещениях, где риск заразиться возрастает в разы. Устройство уже широко применяется во всех сферах жизни и деятельности израильтян. Теперь этот незаменимый прибор появился и в Украине.

ProtectAir очень прост в использовании. Для дезинфекции помещения нужно установить его в центре комнаты на высоте 1,8 метра. Уже после двух часов работы в пустой комнате, вирусная нагрузка снизиться на 50%, а после 24 часов – комната будет чиста от вирусов.

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