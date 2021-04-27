Названа дата визита госсекретаря США в Украину 27.04.2021, 9:47

Госсекретарь США Энотони Блинкен

фото: reuters

Энтони Блинкен отправится в Киев до встречи Байдена с Путиным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Он обсудит в Киеве возможную встречу президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Сообщается, что Блинкен будет отправлен в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

«Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

«Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом», – сообщил CNN источник в правительстве Украины.

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