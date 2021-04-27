В Индии жертв коронавируса сжигают прямо на улицах 5 27.04.2021, 9:58

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фото: reuters

Ситуация с эпидемией выходит из-под контроля.

В Индии пятый день подряд продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания COVID-19 — свыше 353 тысяч новых случаев за сутки. По официальным данным, общее число заразившихся в Индии превысило 17,3 миллиона. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее «коронавирусным штормом». Это больше похоже на катастрофу.

фото: reuters

О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии и видеорепортажи. Переполненные больницы, огромные очереди зараженных COVID-19 и их родственников у входа в стационары, маски и баллоны с кислородом у счастливчиков — кислород в Индии стал самым дефицитным товаром. Крематории не справляются — печи плавятся от круглосуточной работы, и погребальные костры устраивают прямо на улицах, стоянках и открытых пространствах, пишет tut.by.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Индийские традиции предусматривают кремацию, но не такую. В обычное время умерших доставляют к гхатам — каменным ступенчатым сооружениям на берегах священных рек Индии. Для кремации используются дрова различных деревьев, в зависимости от достатка семьи, необходимо около 300−400 килограммов. Пока их складывают на постамент для разжигания костра, тело умершего омывают, намазывают маслами. Потом его несут на носилках из бамбука и оборачивают в белую ткань, украсив цветами. Погибшего окунают в воду, а на протяжении всего процесса читаются мантры. Затем один из членов семьи сбривает волосы, облачается в белую одежду и поджигает костер, на котором будет кремирован его близкий. Весь процесс занимает примерно четыре-пять часов, после прах усопшего высыпают в реку.

Можно было воспользоваться и услугами крематория — печи там устроены наподобие гхат.

С приходом коронавируса о многих традициях пришлось позабыть. Морги и крематории переполнены, трупы сжигают на улицах круглосуточно. Экологи предупреждают: такое количество кремаций скоро скажется и на состоянии воздуха.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Официально сообщается о 195 тысячах погибших, в последние дни сообщается о 2−3 тысячах умерших ежедневно, однако и местные чиновники, и СМИ признают, что эти цифры занижены в несколько раз. Журналисты и волонтеры, дежурящие у крематориев и считающие погибших, говорят о том, реальное число жертв коронавируса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.

Во многих больницах нет мест. Во многих закончился кислород, из-за чего погибли пациенты.

фото: reuters

фото: reuters

В понедельник, обращаясь к народу, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее «коронавирусным штормом».

— Коронавирус испытывает наше терпение, испытывает пределы наших возможностей терпеть и страдать. Многие из наших близких безвременно нас покинули. После успешного противостояния первой волне пандемии страна была полна энтузиазма, полна уверенности в себе, однако этот коронавирусный шторм потряс страну, — сказал индийский премьер.

По оценкам вирусологов, «коронавирусный шторм», о котором объявил Нарендра Моди, будет бушевать в стране еще как минимум три недели.

фото: reuters

«Коронавирусный шторм» стал неожиданностью для индийских властей, которые отказались от жестких карантинных мер после начала массовой вакцинации в январе этого года. На сегодняшний день Индия занимает первое место в мире ко количеству вакцинированных жителей, но тем не менее в стране с населением 1,4 млрд человек рекордные темпы вакцинации все равно отстают от темпов распространения COVID-19.

фото: reuters

Ситуация осложняется и тем, что в большинстве регионов Индии не действует запрет на проведение массовых мероприятий. В частности, там продолжается фестиваль Кумбха Мела, в ходе которого паломники проводят массовое омовение в реке Ганг.

фото: reuters

Пытаясь не допустить перерастания индийской катастрофы из региональной в глобальную, помощь Индии предложили многие государства. США отправят кислородные баллоны, тесты на коронавирус, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Россия готовится отправить вакцину. Британия и Франция уже направили в Индию партии медицинского оборудования. Помощь предложил даже Пакистан, с которым Индия находится в состоянии необъявленной войны.

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