Политолог: Новый декрет заложит под Лукашенко бомбу 2 27.04.2021, 10:07

3,842

Фото: ТАСС

Начнется конфликт между различными группировками во власти.

Правящий режим активно думают, как осуществить транзит власти после ухода Лукашенко, заявил БП директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

– Лукашенко заявил, что в ближайшее время подпишет декрет о передаче власти на случай его физического устранения. Вопреки Конституции полномочия будут переданы не премьеру, а Совету безопасности. В чем смысл такого шага?

– Думаю, у властей нет уверенности и понимания, каким образом застраховать себя от такого рода событий и как осуществлять транзит власти. Декрет, который напрямую будет противоречить Конституции, не только не обеспечит плавный переход при возникновении описанной ситуации, но, скорее, будет закладывать под действующую систему дополнительные риски.

Возникнет серьезная правовая коллизия и это станет дополнительной основой для конфликта между различными группировками во власти, которые появятся и начнут активничать в случае начала распада системы.

– Вы считаете, Лукашенко поверил в «заговор» против себя и таким образом думает о будущем?

– Нет, я не думаю, что этот декрет связан с «заговором». Но идет осмысление: что будет после Лукашенко? Речь не только о его физическом устранении, это может произойти и по естественным причинам, это может произойти и из-за того, что Лукашенко вынужден будет уйти в отставку. «Покушение» – лишь один из возможных сценариев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».