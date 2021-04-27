закрыть
27 апреля 2021, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, когда на самом деле сформировались континенты на Земле

  • 27.04.2021, 10:19
  • 2,454
Ученые выяснили, когда на самом деле сформировались континенты на Земле

Это меняет все представления.

Исследователи изучили породы, называемые баритами, расположенные на трех разных континентах, и пришли к выводу, что континентальная кора впервые появилась на поверхности Земли около 3,7 млрд лет назад - на полмиллиарда лет раньше, чем предполагалось.

Об этом пишет Daily Mail.

Первое появление континентов также означало начало выветривания - процесса, который добавляет в океан характерные минералы и питательные вещества.

Записи об этих минералах сохраняются в летописи древних горных пород - и геологи традиционно изучали морские карбонаты, чтобы изучить древнее выветривание.

Геологи исследовали минерал барит, который образуется, когда сульфат в океанской воде вступает в реакцию с барием в результате гидротермальных явлений.

"Состав куска барита, который находился на Земле три с половиной миллиарда лет - точно такой же, как когда он фактически выпал в осадок", - сказала автор исследования Дезире Рурдинк.

"По сути, это действительно отличный регистратор для изучения процессов на ранней Земле", - добавил геохимик из Бергенского университета в Норвегии.

В своем исследовании ученые протестировали шесть различных месторождений барита, расположенных на трех разных континентах, возраст которых колеблется от 3,2 до 3,5 миллиардов лет.

Основываясь на своих результатах, команда пришла к выводу, что выветривание континентов впервые началось около 3,7 миллиарда лет назад - на 500 миллионов лет раньше, чем предполагалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович