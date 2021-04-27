Ожидания инфляции у россиян взлетели до максимума за четыре года 2 27.04.2021, 10:26

Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги упала.

Трехкратное ускорение роста цен на продукты питания и новая волна волна падения рубля вызвали «инфляционный» шок в головах российских потребителей, пишет finanz.ru.

Уровень наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий у населения России в апреле резко подскочил и достиг максимума с 2017 года, сообщил ЦБ РФ в обзоре в понедельник.

Опрос, который ежемесячно проводит ИнФОМ для центробанка, показал, что на горизонте 12 месяцев люди ждут инфляцию в 11,9% - вдвое выше, чем ЦБ оценивает сейчас (5,5% на середину апреля).

Текущую инфляцию россияне оценивает в 2,6 раза выше, чем официальная статистика, - на уровне 14,5%.

При этом каждый седьмой - 13,8% - заявил, что цены растут на 30% и выше, хотя год назад таких было всего 3,4%.

Скорость, с которой взлетели инфляционные ожидания у потребителей стала рекордной с конца 2014-го - начала 2015 года, причем в первую очередь на цены жалуются бедные - люди без сбережений, следует опроса: в этой категории уровень наблюдаемой инфляции пробил 16%, а инфляционные ожидания - выше 12%.

«Повышение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции прежде всего было связано с ускорением текущего роста цен на отдельные продовольственные товары и бензин, а также с повторным ослаблением рубля, произошедшим в конце марта - начале апреля», - пишет ЦБ.

По данным Росстата, на конец марта рост цен на продукты питания достиг 8,25%, что почти вчетверо выше показателя на тот же месяц 2020-го.

Мясо подорожало на 6% с начала года, курятина - на 14,2%, яйца на 7,4%.

За последние 12 месяцев стоимость круп взлетела на 20%, подсолнечного масла - на 26,5%, яиц - на 26%, сахара - на 58%, овощей и фруктов - на 14,9%.

Практически каждый второй (49%), согласно опросу ЦБ, жаловался на «очень сильный» рост цен на яйца, 42% отметили стремительно дорожающие мясо и птицу.

С 26% до 34% подскочила доля тех, кто отметил резкий рост стоимости бензина на АЗС.

Инфляция обесценивает сбережения, и люди стремятся тратить. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги упала на 8.п.п, до 51%. Число респондентов, полагающих, что свободные деньги лучше расходовать на дорогие товары, напротив, выросла с 23% до 28%.

«Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, последний раз была на таком низком уровне в декабре 2015 - январе 2016 года», - отмечает ЦБ.

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