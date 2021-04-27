«Власть закапывает сама себя, заодно отстреливая себе руки и ноги» 2 27.04.2021, 10:36

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Если долбить эту систему, то все развалится гораздо быстрее.

Парад гениальных идей от крепких хозяйственников продолжается. Когда «иногда не до законов», то у власть имущих быстро притупляются ограничители. Они и так, прямо скажем, не сильно оглядывались на народ, а уж тут и подавно. Пример тому – инициативы по умерщвлению ИП, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

На этот раз в чью-то умную голову пришла мысль: а что, если запретить все эти ТСЖ и ЖСПК? Поразводили, понимаешь, Боровые и Каскады. Флаги свои вывешивают, из окон кричат, чаи по вечарам гоняют. Да еще и показывают записи с камер видеонаблюдения, как «красауцы» до двери ломают, то детей пугают.

К тому же во всех домах много хороший помещений, которые сдаются по 10-12 долларов за квадратный метр. Да и площади под рекламные вывески имеются, за что тоже существует рента. В общем, финансы явно текут мимо кассы и позволяют таким районам быть слишком независимыми. Короче, абсолютно ненужная демократия по нынешним временам.

Все это привело чиновников к логичным мыслям: надо все эти ТСЖ и ЖСПК передать обратно в ЖЭСы и ЖРЭО. Как это сделать – пока непонятно. Потому что же частная собственность. Но крепких хозяйственников это не останавливает, и они намереваются переписать нормативку на этот счет к осени.

Что делать с председателями, бухгалтерами и другими работниками товариществ и кооперативов – никто не думает. Если уж исполкомы и министерства сокращают на 20 процентов, то почему каким-то там дворам должно быть легко?

То, что мгновенно упадет качество услуг, тоже никого не волнует. Сейчас председатели выбирают подрядчиков из числа тех, кто умеет работать. Очевидно, что ЖЭСы тут проигрывают в одну калитку.

В общем, хунта продолжает создавать напряжение там, где этого можно избежать, и закапывает сама себя, заодно отстреливая себе руки и ноги. Но мы видим изнутри, что если долбить, долбить и долбить, как завещала Мария Колесникова, то все развалится гораздо быстрее.

Поймите, в коридорах власти тоже все сильно устали. Они хотят запихнть пасту обратно в тюбик и вернуться в мир спокойствия и процветания. Они не хотят спецопераций на 1 мая, 9 мая и далее по списку. Они не хотят искать БЧБ на трансформаторных будках и экстренно их закрашивать. Они не хотят каждый день сражаться с правдой (в исполкомах даже после чисток остались далеко не только ябатьки – их попросту столько нет).

В общем, жить на темной стороне гораздо сложнее. Потому что вместо большой цели у них на уме только выживание. А еще страх. Если уж дед постоянно говорит про смерть и гоняет за собой самолет (видимо, для экстренной эвакуации «с случае чего») в обычную командировку в Гомельскую область, то всем этим председателям районов, фальсификаторам в школах, полковникам милиции страшнее в 10 миллионов раз. Страх повсюду. Он чувствуется. Он читается в глазах. Им пронизано все.

А когда страшно нам, то нужно вспомнить про сотни героев, которые сидят в тюрьмах, прошептать, как Роман Бондаренко, «Я выхожу» и выйти 9 мая для того, чтобы отметить святой праздник.

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