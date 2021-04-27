Разведка США начала создание центра по борьбе с иностранным влиянием 2 27.04.2021, 10:38

Центр будет заниматься злонамеренной деятельностью России, Ирана, Китая и КНДР.

Национальная разведка США приступила к созданию центра по борьбе с иностранным влиянием. Об этом изданию Politico сообщил представитель аппарата директора Национальной разведки США, пишет УНИАН.

По словам представителя, создание центра связано с «меняющимися угрозами и в поддержку требований Конгресса». Центр должен появиться «как можно скорее».

Создание центра было предусмотрено ранее принятыми законами. Предполагается, что он станет «интегратором всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием».

Он будет обеспечивать политиков «должными оценками» по этому вопросу. В частности, центр будет заниматься «злонамеренной деятельностью» России, Ирана, Китая и КНДР.

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