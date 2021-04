Ученые подсчитали число людей, живущих в высокогорной местности 27.04.2021, 11:10

Исследование продиктовано не праздным любопытством.

Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Оценки численности людей, живущих высоко в горах, сильно отличаются друг от друга и, как правило, ограничены одной территорией — промышленно развитых и богатых западных государств, пишет Naked science.

Относительно и понятие самой «высоты»: не ясно, какую величину брать за точку отсчета. Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) провели первую и уникальную в своем роде работу, используя подход на основе географической информационной системы (ГИС) для количественной оценки населения, с интервалом 500 метров, для каждой страны.

Исследование продиктовано не праздным любопытством: точная оценка числа людей, сумевших адаптироваться к условиям высокогорья, позволяет понять их влияние на физиологию человека. Ведь жизнь на большой высоте — стресс для человеческого организма: так, низкое давление воздуха затрудняет попадание кислорода в сосуды. Недаром люди, живущие в низменности, оказываясь на высоте, сталкиваются с горной болезнью. В то время как адаптированные к таким условиям люди прекрасно себя чувствуют. Их опыт может помочь в диагностике и лечении заболеваний.

В результате подсчетов канадских ученых выяснилось, что на высоте 3,5 тысячи метров живут 14,4 миллиона человек, на высоте 2,5 тысячи — 81,6 миллиона, а при спуске на высоту 1,5 тысячи цифра становится воистину огромной — 500,3 миллиона. Она поразила даже самих ученых. При этом основная доля населения, живущая на высоте 3,5 тысячи метров, приходится на Китай, а на Эфиопию — 1,5 тысячи и 2,5 тысячи метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».