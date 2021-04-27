Завербовали, демоны 2 Алексей Мельников

27.04.2021, 11:27

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Мария Захарова

Фото: РИА «Новости»

Не лезьте на чужую кухню танцевать пьяную «Калинку».

С оригинальным обоснованием запрета гражданам России работать в американской дипмиссии, выступила на днях Мария Захарова:

«Что касается Соединенных Штатов Америки – очень интересная деталь, которую очень многие выпускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где у низ открыты посольства в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительство, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать, в том числе, как элемент, в общем-то, вербовочной работы – интересной, гибкой. Но так или иначе, люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, они начинают работать на свое будущее государство. А от качества выполняемой ими работы, в кавычках, зависит, какой статус они в этом своем будущем государстве получат. Вот и все. Теперь … у США … такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство, - нет».

Как всегда, шикарна. Словно шариковский галстук.

Что-то Захарова перепутала – работа в посольстве Америки это ведь не деятельность по добыванию сведений, составляющих российскую гостайну. Работают себе люди и работают – получают зарплату, премии.

Что касается вида на жительство в США.

Если это, действительно так, Захарова ничего не путает, Соединенные Штаты действительно дают возможность работающим в дипмиссии россиянам получить вид на жительство в Америке и, в перспективе, - гражданство, то для обычных российских людей – это тот социальный лифт, которым обладают дети и внуки богатых российских руководителей и просто богатых россиян. Хотя бы отчасти компенсирующий неравенство возможностей в нашей стране для разных социальных групп.

Зачем же нужно, работящим и порядочным людям закрывать возможность уехать из страны, жить и работать в Америке? Это дело их выбора. В США много россиян – граждане они Америки или нет, какая разница? Лишь бы им было хорошо. Не надо государству закрывать людям возможности из-за конфликта с Соединенными Штатами.

Занимайтесь своей «геополитикой» поверх голов россиян – оставьте в покое их личные материальные интересы и жизненные планы. Не лезьте к ним на кухню танцевать пьяную «Калинку».

Алексей Мельников, t.me

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