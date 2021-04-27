Где белорусам снять деньги с карточки без комиссии? 1 27.04.2021, 11:40

Фото: Reuters

Протест «банкомат – обменник – банк» продолжается.

Когда мы получаем карточку в каком-нибудь банке, нам обычно рассказывают, в банкоматах каких финансово-кредитных учреждений можно без переплат и комиссий получить наличные, пишет сайт infobank.by.

Чаще всего снять наличные без комиссии, помимо устройств банка, который выпустил вашу карту, можно в банкоматах банков-партнеров, если такие имеются. В некоторых случаях список мест, где с вас не возьмут комиссию, может быть шире, если вы обладатель какой-нибудь особенной карты, например, премиальной.

Сразу отметим, что не все банки предоставляют возможность снимать средства в банкоматах банков-партнеров бесплатно. Некоторые из них просто устанавливают сниженные размеры вознаграждений на операции в партнерской сети.

Кроме этого у некоторых банков есть банки-партнеры, однако при снятии там действуют такие же условия, как и в банкоматах других банков, но, например, баланс можно узнать бесплатно.

Редакция подготовила для вас полезную шпаргалку, которая позволит сэкономить деньги и нервы, с ее помощью вы узнаете:

• с кем «дружит» ваш банк

• где можно бесплатно снять наличные

• насколько придется раскошелиться, если все-таки воспользоваться банкоматом чужого банка

• в каких устройствах с вас не возьмут денег за просмотр баланса по карте

Обратите внимание, в таблице представлена подробная информация по снятию наличных и просмотру баланса с обычных дебетовых карточек в белорусских рублях:

• не зарплатные!

• не кредитные!

• не сберегательные!

• не карты рассрочки!

Снятие рассматриваем на территории Беларуси!

Напомним, комиссии за снятие наличных с зарплатных карт обычно напрямую зависят от тарифа, который выбрал руководитель вашего предприятия! А размер платы за снятие средств с кредитных карт зависит от условий подписанного вами договора!

Чтобы посмотреть условия по снятию наличных по карточкам определенного банка, кликните на него в списке

Альфа-Банк

Банк БелВЭБ

Банк ВТБ

Банк Дабрабыт

Банк Решение

Белагропромбанк

Беларусбанк

Белгазпромбанк

Белинвестбанк

БНБ-Банк

БПС-Сбербанк

БСБ Банк

БТА Банк

Идея Банк

МТБанк

Paritetbank

Приорбанк

РРБ-Банк

СтатусБанк

Технобанк

Франсабанк

Цептер Банк

На сегодняшний день 7 белорусских банков позволяют бесплатно снимать наличные только в своих банкоматах (за исключением некоторых продуктов). Остальные финансово-кредитные учреждения для этих целей позволяют использовать банкоматы партнерской сети. У одних банков эта сеть более развита, у других менее, но в любом случае это лучше, чем ничего.

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