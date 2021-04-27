Специальная комиссия нашла ошибки лечащих врачей Марадоны 27.04.2021, 11:43

Диего Марадона

фото: EPA

Официально отчет будет опубликован 3 мая.

Лечащие врачи бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны, а также ухаживавшие за ним медики могли допускать ошибки и не оказывать необходимую ему помощь, говорится в отчете медицинской комиссии, расследовавшей обстоятельства смерти футболиста, передает РБК со ссылкой на Clarin и Todo Noticias.

Официально отчет будет опубликован 3 мая, однако некоторые детали СМИ узнали сейчас.

Как сообщает Clarin, назначенное Марадоне лечение должно было быть другим. По его данным, члены медкомиссии возлагают основную ответственность на нейрохирурга, психиатра и главу медсестер, ухаживавших за Марадоной. В частности, им следовало обратить больше внимания на болезнь сердца и цирроз печени, которыми страдал футболист.

Todo Noticias также сообщает, что медики не обеспечили надлежащий контроль за здоровьем пациента. Кроме того, авторы отчета, по данным издания, смогли подтвердить, что Марадона умер между 04.00 и 06.00 25 ноября во сне. Смерть футболиста зафиксировал врач скорой помощи, прибывший около 13.15, до этого его пытались реанимировать в течение 45 минут.

Эта информация противоречит первоначальным заявлениям о том, что в день своей смерти Марадона проснулся утром и какое-то время бодрствовал. Тогда СМИ писали, что футболист сообщил о плохом самочувствии после завтрака и ушел спать, а через несколько минут умер.

Новые данные могут повлиять и на расследование обстоятельств смерти Марадоны, пишет Clarin. По данным издания, статью дела могут переквалифицировать с «непредумышленного убийства» на «причинение смерти с косвенным умыслом» или «неоказание помощи с последовавшей смертью». В первом случае фигурантам может грозить от восьми до 25 лет лишения свободы, во втором — от пяти до 15.

Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

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