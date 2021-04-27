Автор портретов белорусских протестных лидеров: Мой герой — Николай Статкевич 1 27.04.2021, 12:06

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Николай Статкевич

Политзаключенные должны знать, что о них помнят.

Читатель сайта Charter97.org, который рисует белорусских героев в карандаше, рассказал, почему решил заняться протестным творчеством:

— Я не художник, не молод. В августе был в горячих точках протестов. После Ромы начал рисовать. Вы, наверное, заметили, что не все рисунки одинаково хорошо исполнены. Последние вышли получше.

Автор портретов белорусских героев лично не отправлял свои работы людям, которых он рисовал, но выкладывает работы в Сеть:

— Цель простая: чтобы доходили до людей, которых рисую. Чтобы они знали — о них помнят. Чтобы их близкие видели. Мне авторство безразлично. Приветствуется, если они дойдут до адресатов. Знаю, что портрет Сергея Тихоновского есть у Светланы.

Мой герой, конечно, Николай Статкевич, наш железный человек, — рассказал автор работ.

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