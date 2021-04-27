ВОЗ: Пандемия COVID-19 продолжает усиливаться 27.04.2021, 11:49

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Фото: Getty Images

В лидерах по количеству инфицированных — США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции усугубляется. Об этом 26 апреля на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает "Гордон".

"Пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Заболеваемость повышается уже девятую неделю подряд, а количество смертей увеличивается шестую неделю подряд. Для сравнения: на прошлой неделе в мире было почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии", – сказал он.

По данным ВОЗ, на 26 апреля в мире подтвердили почти 147 млн случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 794 тыс.

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований входят США (более 31,7 млн), Индия (17,3 млн), Бразилия (14,3 млн), Франция (5,4 млн) и Россия (почти 4,8 млн).

С начала пандемии в мире скончалось, по информации ВОЗ, 3,1 млн пациентов с COVID-19.

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