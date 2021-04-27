Белорусы Варшавы призвали ввести жесткие экономические санкции против официального Минска
- 27.04.2021, 11:55
Акции прошли возле польского Сейма и ряда посольств.
26 апреля в Варшаве волонтеры «Моладзевага Хаба» провели шесть пикетов, на которых собирали подписи в поддержку экономических санкций в отношении режима Лукашенко. Пикеты прошли под польским Сеймом, представительством Еврокомиссии и посольствами Латвии, Венгрии, США и России.
Напомним, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты страны Андрей Санников призвал ввести против Лукашенко жесткие экономические санкции.
«Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:
— отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
— заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
— прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
— ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
— объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
— санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
— выслать всех послов режима как пособников преступлений», — заявил Андрей Санников.