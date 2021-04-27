Расследование Bellingcat: названа цель операций ГРУ в Чехии и Болгарии 27.04.2021, 11:57

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Что известно о новых «похождениях» Петрова и Боширова?

Целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014-2015 годах, по всей вероятности, было ослабить оборонительные возможности Украины, воспрепятствовав поставкам в эту страну оружия и боеприпасов. Такой вывод содержится в новом расследовании группы Bellingcat, проведенном совместно с российским The Insider, германским Der Spiegel и чешским Respekt.

Bellingcat на основании имеющихся доказательств приходит к выводу, что взрывы на складе боеприпасов в Врбетице в Чехии, в причастности к которым чешские власти недавно обвинили ГРУ, попытки убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева с использованием неизвестного токсина, а также, вероятно, и взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных. Операции проводили офицеры из войсковой части 29155, в том числе и получившие известность после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери Анатолий Чепига и Александр Мишкин, въезжавшие в Европу по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова.

Гебрев, как утверждает Bellingcat, был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины. Компания Гебрева ЕМСО в 2014-2015 годах поставила на Украину значительное количество боеприпасов калибров от 120 до 152 мм. При этом сам Гебрев утверждал, что хранившиеся на складе во Врбетице боеприпасы не предназначались для Украины. Как стало известно Bellingcat, директор чешской компании, управлявшей складом, в начале октября 2014 года написал Гебреву письмо с требованием до 15 октября вывезти закупленные ЕМСО боеприпасы. В компании также подтвердили, что эти боеприпасы хотели перекупить некие третьи лица – возможно, сотрудники ГРУ. Гебрев, как следует из переписки, не собирался вывозить боеприпасы с чешского склада, а следовательно не готовил их для передачи Украине. Однако в ГРУ, как считают исследователи, этого могли не знать и решили взорвать боеприпасы. При этом, по всей вероятности, планировался отложенный взрыв — однако боеприпасы взорвались уже 16 октября, возможно из-за действий сотрудников склада (при взрыве погибли 2 человека).

Bellingcat рассказывает также подробности попытки сотрудников ГРУ убить Гебрева весной 2015 года. Некоторые из участвовавших в ней офицеров, как утверждается, участвовали ранее и в операции в Чехии. Среди них и полковник Алексей Капинос, который, как утверждается, под дипломатическим прикрытием 25 апреля прилетел в Салоники (Греция), однако обратным рейсом из Салоников не вылетел, вернувшись в Москву другим путем. В Bellingcat пока не установили, въезжал ли он в Болгарию. Предположительно именно он мог доставить токсин, которым 28 апреля был отравлен Гебрев и двое его сотрудников. В Болгарии в это время были и другие сотрудники ГРУ.

В середине апреля нынешнего года власти Чехии заявили, что следствие пришло к выводу о причастности к взрывам во Врбетице российских спецслужб. Чехия выслала из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их агентами ГРУ и СВР. Когда позднее Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, Чехия решила уровнять актуальный состав, объявив о высылке еще более 60 работников российской дипмиссии в стране – это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал.

Москва называет обвинения безосновательными, подчеркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям.

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