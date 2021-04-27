Видеофакт: Бабушка эмоционально высказывается о Таракане и его приспешниках

Видеофакт: Бабушка эмоционально высказывается о Таракане и его приспешниках6
- 27.04.2021, 12:03
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Без купюр.
Telegram-канал «Реальная Беларусь» опубликовал видео, которое стало вирусным в белорусском интернете.
На видео пожилая женщина жестко прошлась по Лукашенко и его приспешникам.
«Бабушка разложила по полочкам всю хунту — от Таракана и до кукольного парламента», — пишет Telegram-канал.
Кажется, даже пенсионеры, которые когда-то считались «электоратом Лукашенко», превратились в самую ярую оппозицию.
ОСТОРОЖНО, НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!