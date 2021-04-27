закрыть
27 апреля 2021, вторник, 13:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Бабушка эмоционально высказывается о Таракане и его приспешниках

6
  • 27.04.2021, 12:03
  • 4,296
Видеофакт: Бабушка эмоционально высказывается о Таракане и его приспешниках

Без купюр.

Telegram-канал «Реальная Беларусь» опубликовал видео, которое стало вирусным в белорусском интернете.

На видео пожилая женщина жестко прошлась по Лукашенко и его приспешникам.

«Бабушка разложила по полочкам всю хунту — от Таракана и до кукольного парламента», — пишет Telegram-канал.

Кажется, даже пенсионеры, которые когда-то считались «электоратом Лукашенко», превратились в самую ярую оппозицию.

ОСТОРОЖНО, НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович