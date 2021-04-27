Telegram разрешил принимать платежи в группах и каналах 1 27.04.2021, 12:10

Нововведения позволяют также оставлять чаевые.

Месенджер Telegram разрешил пользователям принимать платежи в группах и каналах. Об этом говорится в сообщении мессенджера.

Пользователи смогут принимать платежи через восемь встроенных платежных систем. Среди них Stripe и украинская Liqpay.

Также нововведения Telegram позволят оставлять чаевые. Telegram не будет брать комиссию при проведении платежей и не хранит платежную информацию — реквизиты направляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу.

Отмечается, что пользователи смогут подключить магазин самостоятельно.

Ранее в Telegram можно было публиковать товары и получать оплату через ботов. Новое обновление позволит делать это напрямую.

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Также в мессенджере появилась функция отложенных голосовых чатов — администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определенное время.

Ранее сообщалось, что в Telegram может появиться возможность сохранять карту и оставлять чаевые.

В декабре прошлого года основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере новых платных функций для бизнес-пользователей, собственную рекламную платформу и платные стикеры.

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