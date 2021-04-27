Таможня не пропустила в Беларусь биты 16 27.04.2021, 12:28

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фото: custom.gov.by

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Таможня не пропустила в Беларусь биты. Биты эксперты признали холодным оружием, перемещение которого через границу возможно только при наличии разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба белорусской таможни.

Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит. Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.

— Должностные лица обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе и уточнили, что перемещение такого товара возможно только при наличии разрешительных документов.

Биты изъяты до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.

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