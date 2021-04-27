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ЕС поставит вакцины от COVID-19 странам «Восточного партнерства», но с властями Беларуси переговоров нет

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  • 27.04.2021, 12:52
ЕС поставит вакцины от COVID-19 странам «Восточного партнерства», но с властями Беларуси переговоров нет

Официальный Минск не идет на контакт.

ЕC планирует поставить странам инициативы «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) около 1 млн доз вакцины от коронавируса, но с белорусскими властями переговоры об этом не ведутся. Об этом в интервью PAP заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи, который сегодня прибыл с официальным визитом в Польшу, пишет wnp.pl.

На вопрос, может ли Беларусь рассчитывать на поддержку в вопросе поставок вакцины, еврокомиссар ответил, что контактов с белорусскими властями нет. «Было бы сложно доставить вакцину в Беларусь, потому что действующее правительство в Минске не ведет с нами переговоров», – сказал Вархейи.

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