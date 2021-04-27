В ГАИ рассказали, как проверяют техосмотр белорусов по камерам 27.04.2021, 13:03

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Фото: bymedia

В начале марта практически половина проезжавших под камерами автомобилей была без ТО.

Проверка техосмотра по камерам фотофиксации осуществляется выборочно. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГАИ Беларуси Александр Занимон, пишет tut.by.

Напомним, еще в конце марта ГАИ заявила, что начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр. Однако, вскоре водители усомнились, что эта система работает в полную силу: как правило, «письмо счастья» за ТО приходило тем, кого перед этим словили на превышении скорости.

— Вынесение постановления [за непройденный ТО] на самом деле существует. Это не фейк. В настоящее время для этого используются датчики фиксации скоростного режима и средства системы мониторинга общественной безопасности, — заявил Александр Занимон.

По словам представителя ГАИ, проверка на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении происходит выборочно.

— Мы не все нарушения ПДД прогоняем через фильтр для выявления непройденного ТО. Задача ГАИ — обеспечить на дорогах присутствие технически исправного транспорта, а не привлечение к административной ответственности, — отметил Занимон.

Замначальника ГАИ также рассказал, что в начале марта практически половина проезжавших под камерами автомобилей была без техосмотра. Сейчас это около 18−20%. Поэтому эта новая система позволила спрофилактировать значительное количество нарушений.

На данный момент из всех вынесенных постановлений за непройденный ТО лишь три процента со штрафом. Остальные 97% — предупреждения.

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