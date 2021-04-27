Археологи обнаружили древнюю мозаику, которая хранит интересную тайну 27.04.2021, 13:11

Фото: Assaf Peretz / Israel Antiquities Authority

Ее возраст — 1600 лет.

Накануне строительства в городе Явне в центре Израиля, управление древностей страны (IAA) провело раскопки и обнаружило красочную мозаику возрастом 1600 лет, которая, возможно, была частью особняка византийской эпохи.

Об этом пишет Smithsonian.

После очистки мозаики специальной кислотой, ученые обнаружили красочный мозаичный ковер, украшенный геометрическими мотивами. Исследователи пришли к выводу, что мозаичный пол, вероятно, был частью большого дома.

Явне, расположенный примерно в 24 км к югу от Тель-Авива, когда-то был известен как Джабне. Он был заселен филистимлянами до того, как попал под контроль евреев в 8-м веке до нашей эры. После того, как римляне разрушили Иерусалимский храм в 70 году нашей эры, академия города стала одним из важнейших научных центров еврейского мира.

Согласно раввинской традиции, раввин Йоханан бен Заккай бежал из Иерусалима во время осады римлянами и в конце концов получил разрешение римского императора Веспасиана на создание центра изучения Торы в Явне. Ученые академии сохранили Устную Тору, обеспечивая сохранение законов, календаря и литургии, которые составляют основу современного иудаизма.

Во время создания мозаики, около 400 г. н.э., большая часть современного Израиля находилась под контролем Византийской или Восточной Римской империи. Еврейские общины в этот период сохранили свои культурные учреждения и местные структуры руководства.

Задокументировав местонахождение мозаики, исследователи передали ее в учреждение IAA для обработки и консервации. Позднее она будет выставлена в культурном центре Явне.

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