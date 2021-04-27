Семь гомельских футболистов взбунтовались против провластного письма 27.04.2021, 13:15

иллюстрационное фото

Начальство вписало их без ведома, но после протеста им пришлось вычеркнуть их имена.

Экс-пресс-секретарь «Крумкачоў» Роман Шевцов рассказал, что футболисты «Гомеля» возмутились, что их вписали в списки подписантов провластного письма, и их вычеркнули, пишет «Трибуна».

«Просто в ярости от того, что футболисты говорят про «травлю» за то, что они подписали провластное письмо за насилие и Лукашенко.

Дорогие мои, травля – это выливать 12 литров хлорки в камеру, чтобы политзаключенные задыхались. А вас называют лицемерными ####### (негодяи) за то, что вы лицемерные ##### (негодяи).

Возможно, футболисты сейчас удивятся, но дело в том, что можно НЕ подписываться. В «Гомеле» вписали футболистов без их ведома. Семь мужиков возмутились, их вычеркнули.

Знаете, что было потом? Ничего. Ничего им не было. Как играли, так и играют.

«А что, так можно было?» (с)» – написал Шевцов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».