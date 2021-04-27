Как верный «солдат Кремля» Земан подставил своего преемника Бабиша 27.04.2021, 13:43

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«Перехитрил» сам себя.

Прага 17 апреля положила начало масштабнейшему дипломатическому конфликту с Москвой. Запад за последние две недели помахал ручкой 150 дипломатам и другим сотрудникам дипмиссий РФ. Это беспрецедентная очистка США и Европы от тлетворного присутствия российских так называемых дипломатов. Правда, вернее все же будет сказать, что конфликт этот спровоцировала вовсе не Прага, а как раз Россия. Как обычно, впрочем. Об этом для ресурса Newssky пишет Владислав Гирман.

Причиной для выдворения сперва Чехией российских дипломатов и их семей, а затем и другими странами, стала информация чешских правоохранителей о том, что агенты Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ), в частности отравители Скрипалей Руслан Боширов (настоящее имя Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин), организовали два взрыва на складах с оружием во Врбетице в 2014 году.

Склады эти, по данным чешских СМИ, арендовались компанией IMEX, владельцем которой является болгарский торговец оружием Емельян Гебрев.

Гебрева ГРУ дважды пыталось ликвидировать за то, что он поставлял боеприпасы Украине в разгар российский интервенции.

Но и это еще не все. Согласно новому расследованию болгарской службы «Радио Свобода», российская спецслужба также могла стоять за взрывами на оружейных складах и предприятиях уже в Болгарии в то же время — в 2014-2015 годах.

В общем, ребята из ГРУ наследили так наследили, надолго прописавшись в истории.

И сама по себе оно помогло Западу лучше узнать, что вообще представляет собой ГУР ГШ — сборище скорее террористов, нежели агентов спецслужбы, которые уже даже не могут провести операцию, чтобы не облажаться.

К слову, девиз ГРУ: «Величие Родины — в Ваших славных делах». Каковы «славные дела», таково и «величие» родины, как видим. И таково же, соответственно, и отношение цивилизованного мира к варварам с Востока.

Цивилизованный мир — Евросоюз и НАТО — продолжают консолидироваться и давать скоординированный ответ на российскую угрозу. Возможно даже и новые санкции все же введут, пусть глава немецкой дипломатии Хайко Маас и выступает против этого.

И вот на фоне этого кризиса на сцену выходит одиозный пророссийский президент Чехии Милош Земан, к словам которого по понятным причинам сегодня повышенный интерес.

И что же делает чешский президент? Ответ: подыгрывает кремлевским пропагандистам.

Нет, Милош Земан не отрицал прямо возможную причастность ГРУ к террористическим актам на территории его страны. Даже для такого скандального политика было бы перебором открыто защищать россиян.

Учитывая то, что он уже в свое время наговорил достаточно о россиянах, в этом случае, если бы Земан снова принялся петь оды Кремлю, для него это стало бы политической катастрофой.

К тому же, большинство чехов были и остаются критично настроенными по отношению к России и негативно оценивают ее действия в Украине и Европе, да и в мире вовсе.

А сейчас, после того, как зашла речь о диверсиях во Врбетице, и более того. Быть пророссийским политиком или партией в Чехии ныне очень рискованно и сопряжено с серьезным проседанием рейтингов.

Ба, одну из ведущих прокремлевских партий — Коммунистическую партию Чехии и Моравии — вовсе пытаются запретить с помощью соответствующей петиции.

Конечно же, Земан не хотел бы, чтобы кто-то пожелал, скажем так, и его «запретить».

Но действующий президент Чехии, несмотря на свои скандальные заявления и поступки, все же опытный и хитрый лис. Потому пошел окольной дорогой — прибегнул к риторическим манипуляциям.

В воскресенье, 25 апреля, было выпущено его телеобращение, посвященное расследованию инцидента во Врбетице.

Он постарался создать впечатление, что всецело доверяет чешским полиции и прокуратуре, и безоговорочно примет результаты их расследования.

И если вина Москвы будет доказана, то ее следует наказать, с его слов: «Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы два иностранных агента устроили теракт на своей территории, убив двух чешских граждан и нанеся миллиардный ущерб».

Но при этом Земан ввернул тезис о двух версиях следствия.

Первоначальная, «оригинальная», по его словам, заключается в том, что взрыв произошел «из-за непрофессионального обращения со взрывчатым веществом».

Вторая — операция иностранной разведки.

И в то же время президент Чехии добавил, ссылаясь на доклад Службы информационной безопасности, что «не существуют доказательств или свидетельств того, что эти два агента находились на территории Врбетице».

Ну, что тут скажешь. Во—первых, Земан в очередной раз подтвердил, что даже в такой, без сомнений, кризисной ситуации с долгоиграющими геополитическими последствиями остается верным «солдатом» Кремля в Европе.

Во—вторых, не прокатило. Нет, конечно, некоторых чехов доводы Земана могли убедить.

Однако вот сын одного из погибших во время взрыва, Ондржей Гавранек, резко раскритиковал президента за его слова и подчеркнул, что обнародованные данные исключают версию с халатным обращением.

Не пришлись по вкусу заявления Земана и членам правительства Андрея Бабиша. Опять.

Так, вице-премьер Ян Гамачек опроверг слова президента и безапелляционно заявил, что сейчас рассматривается только и только одна версия — взрывы произошли из-за действий агентов российской разведки. И точка.

Выходит, что Милош Земан все же перехитрил сам себя, вызывая шквал критики в свой адрес.

Но при этом он рискует не столько своим президентством и репутацией, сколько может навредить президентским амбициям его преемника. А оным он уже обозначил Андрея Бабиша, когда 10 января текущего года заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах 2023 года, если тот решит баллотироваться на пост главы государства.

Бабиш, заметим, не менее скандальная фигура, чем Милош Земан. Он чистой воды популист с негативным бэкграундом, которого еще не так давно обвиняли в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert. Этот холдинг в 2006 году купил разорившееся сельскохозяйственное предприятие и на деньги ЕС, предназначавшиеся для поддержки малого бизнеса, отгрохал отель «Гнездо Аиста», владельцами которого стали родственники действующего премьера.

Да и на фоне скандала с чепигами во Врбетице Бабиш тоже отличился, когда сказал, что, на секундочку, диверсии ГРУ не являются актом государственного терроризма.

Являются, господин Бабиш, являются.

Чешские правоохранители оперативно вправили мозги премьеру и ему даже пришлось извиняться. Но ему еще это аукнется в будущем.

В любом случае история с организацией российским ГРУ терактов на территории стран-членов ЕС так скоро не забудется. Как не забывается и отравление Скрипалей в Солсбери.

Европа и Штаты прекрасно понимают, что пора уже подрезать крылья обнаглевшим российским спецслужбам. Отсюда и массовая высылка дипломатов, и санкции в отношении руководства этих самых спецслужб, и обещание кибератак наступательного характера.

Это новый лейтмотив. Он будет одним из базисных компонентов будущей европейской политики. В том числе и чешской. И если Земан и Бабиш продолжат ломать дрова с сумасшедшей скоростью, то никакое президентство нынешнему премьеру не светит.

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